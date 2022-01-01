К нашей планете приближаются два потенциально опасных астероида. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на данные NASA.

Один из объектов размером с башню Биг-Бен называется 2013 YD48, второй, что вдвое больше "Эмпайр-стейт-билдинг" - 7482 YD48.

Первый астероид должен пройти мимо Земли 11 января, второй - 18 января. Если астероид приблизится к Земле на расстояние 0,013 астрономической единицы, то в NASA это квалифицируется как близкий подход, что и делает небесные тела обладателями статуса опасных.