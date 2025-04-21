Аферист вселился в квартиру бойца СВО из Челнов и обманул его почти на 500 тысяч

Житель Набережных Челнов получил 3 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в отношении участника специальной военной операции. Такой приговор вынес городской суд.

По данным следствия, находясь под домашним арестом по другому делу, мужчина арендовал комнату у местного жителя. Постепенно между ними установились дружеские отношения. Когда хозяин жилья подписал контракт на участие в СВО и готовился к отправке, квартирант убедил его оставить дома телефон и банковские карты, ссылаясь на отсутствие интернета в зоне конфликта и необходимость оплачивать кредиты и долги.

Чтобы не вызывать подозрений, злоумышленник заверил, что передаст все документы своему адвокату в Москве, который якобы будет заниматься погашением обязательств.

После отправки бойца аферист остался жить в его квартире и начал оформлять займы на его имя, а также снимать деньги с его счетов. Когда махинации вскрылись, выяснилось, что мошенник успел потратить 457 тысяч рублей, а долг перед микрофинансовыми организациями составил ещё 32 тысячи.

Суд постановил взыскать эту сумму с осуждённого в пользу потерпевшего, пишет KazanFirst.