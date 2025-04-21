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В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП

На месте работают сотрудники ГИБДД

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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20 апреля в Мензелинском районе произошло серьёзное ДТП с трагическим исходом. Водитель автомобиля Lada Vesta, 1959 года рождения, при выполнении разворота не уступил дорогу движущейся Lada Priora, за рулём которой находился молодой человек 2004 года рождения. В результате произошло столкновение.

От полученных травм водитель Lada Vesta скончался на месте. Его пассажир, ровесник второго участника аварии, получил травмы.

Все детали происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что возле «Ак Барс Арены» в Казани нашли тело женщины.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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