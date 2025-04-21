В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП

20 апреля в Мензелинском районе произошло серьёзное ДТП с трагическим исходом. Водитель автомобиля Lada Vesta, 1959 года рождения, при выполнении разворота не уступил дорогу движущейся Lada Priora, за рулём которой находился молодой человек 2004 года рождения. В результате произошло столкновение.

От полученных травм водитель Lada Vesta скончался на месте. Его пассажир, ровесник второго участника аварии, получил травмы.

Все детали происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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