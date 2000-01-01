— Если в доме пахнет шакшукой, значит сегодня выходной. Можно остановиться, замедлиться, выключить режим сделок и задач, — говорит Игорь, неспешно размешивая томатную заправку на сковороде.

Это единственный лимонад, который девушка действительно допивает до конца. Не приторный, без горечи, со вкусом. Иногда Катя берет его после прогулки или просто, чтобы было что-то приятное в холодильнике.

— Для меня этот лимонад — не просто напиток. Это маленькое напоминание о том, что я в ресурсе и не забыла о себе. Хотя я обычно не пью газированные напитки, этот стал исключением. И что интересно, этот лимонад — единственный напиток, который нравится в нашей семье сразу трем поколениям. Бабушка, мама и я — все по-разному его воспринимаем, но нам всем он одинаково приятен, — говорит Катя.

— Шакшука — это мой способ замедлиться. Без сложных рецептов и лишней суеты. Пока она готовится, я не думаю о работе. Я за столом, с семьёй, я не смотрю в телефон.