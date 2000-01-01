гастрономическая исповедь редакции ProKazan, которая заставит вас бежать в магазин
В редакции ProKazan у каждого свои вкусовые пристрастия. Кто-то держит в морозилке стратегический запас хинкали. Кто-то может провести экскурсию по линейке тортов вслепую. А кто-то просто знает, чем заменить томаты черри, если их нет на полках соседнего магазина. дакции ProKazan, которая заставит вас бежать в магазин
О шакшуке он узнал не из гастрообзоров — просто однажды захотел приготовить яичницу «поинтереснее». Любимого сорта помидоров «Карамелька» не было в наличии, и он, заглянув в каталог «ВкусВилла», взял банку томатной заправки для шакшуки. С тех пор — это его стандарт выходного дня.
— Если в доме пахнет шакшукой, значит сегодня выходной. Можно остановиться, замедлиться, выключить режим сделок и задач, — говорит Игорь, неспешно размешивая томатную заправку на сковороде.
— Если в доме пахнет шакшукой, значит сегодня выходной. Можно остановиться, замедлиться, выключить режим сделок и задач, — говорит Игорь, неспешно размешивая томатную заправку на сковороде.
Игорь готовит шакшуку так: сначала обжаривает хлеб, чтобы он стал хрустящим, затем в сковороде с заправкой готовит яйца до нужной консистенции. В конце, для сытности и вкуса, он добавляет немного авокадо — нарезает его ломтями и кладёт рядом с готовым блюдом.
Игорь ценит шакшуку за её простоту и атмосферу. Это не просто еда — это семейный завтрак, настоящий ритуал сбора всей семьи.
— Шакшука — это мой способ замедлиться. Без сложных рецептов и лишней суеты. Пока она готовится, я не думаю о работе. Я за столом, с семьёй, я не смотрю в телефон.
Если фото шакшуки в этом материале вас не отпускает — ловите список от самого автора. Помимо томатной заправки, он советует добавить к завтраку: сервелат, стебли сельдерея, яблоки сорта «Голден», свежие огурцы и сыр «Манчего». Всё — с одной полки, если знаете, где искать.
О торте с черносливом она узнала из подкаста — ведущий упомянул, что готов есть его каждый день.

— Я шла тогда в парке, слушала в наушниках и буквально в тот же момент оформила заказ во ВкусВилле. Привезли — и всё, я  пропала.
— Этот торт с черносливом — не из списка лёгких десертов. Он плотный, с насыщенным вкусом, и в нем есть что-то неуловимо взрослое. Я бы могла есть его каждый день, но предпочитаю ограничивать себя, потому что ценю его вкус, а не просто тягу к сладкому, — рассказывает Яна.
— Если в доме пахнет шакшукой, значит сегодня выходной. Можно остановиться, замедлиться, выключить режим сделок и задач, — говорит Игорь, неспешно размешивая томатную заправку на сковороде.
Торт с черносливом всегда есть в морозильнике как маленькое удовольствие для особых моментов. Яна не спешит: даёт ему немного разморозиться, нарезает тонкий кусочек, заваривает чай. Иногда она наслаждается им в тишине, иногда — под любимую музыку, а порой — в компании близких, за разговором.
"— Он взрослый. Без суеты и без сиропной радости. С черносливом, который делает вкус чуть философским", — улыбается Яна. Это не просто десерт — это пауза. Возможность сесть, отложить телефон и напомнить себе, что всё хорошо, даже если день был тяжёлым.
— Шакшука — это мой способ замедлиться. Без сложных рецептов и лишней суеты. Пока она готовится, я не думаю о работе. Я за столом, с семьёй, я не смотрю в телефон.
вас ждут персональные предложения до 20% на любимые продукты: от свежих овощей до растительных напитков и полезных сладостей. Именно так Яна чаще всего «случайно» вспоминает о своём любимом торте.
Хинкали появились в её доме после Нового года, когда желание готовить исчезло, а вот желание поесть оставалось. Она зашла в магазин за лимонадом, а вернулась с набором замороженных продуктов: хинкали, укроп, блинчики — всё, что приносит уют и не требует усилий.
—  Я называю это экстренным набором для «спасения дня». Один вечер, одна кастрюля — и ты уже не злишься на дедлайны, — улыбается Диана, показывая на аккуратные хинкали в морозилке.
— Если в доме пахнет шакшукой, значит сегодня выходной. Можно остановиться, замедлиться, выключить режим сделок и задач, — говорит Игорь, неспешно размешивая томатную заправку на сковороде.
Готовит строго по инструкции: варит с горошинами перца, пока делает главный фокус — соус. Сметана, чеснок, и заранее замороженный нарезанный укроп. «Вот этот укроп — как штрих в иллюстрации. Без него тоже можно, но с ним получается цельно».

Готово всё за 20 минут, а выглядит так, будто старалась полвечера.
Хинкали — это её способ создать уют быстро. Диана не скрывает: любит, чтобы было вкусно, сытно, но без напряга. «Иногда мне просто нужно, чтобы еда была доброй и быстрой».
— Шакшука — это мой способ замедлиться. Без сложных рецептов и лишней суеты. Пока она готовится, я не думаю о работе. Я за столом, с семьёй, я не смотрю в телефон.
вас ждут персональные предложения до 20% на любимые продукты: от свежих овощей до растительных напитков и полезных сладостей. Именно так Яна чаще всего «случайно» вспоминает о своём любимом торте.
— Впервые попробовала лимонад с грейпфрутом прошлым летом, когда искала что-то освежающее. Купила одну бутылку, на следующий день уже вернулась за второй, а теперь всегда беру несколько, потому что он просто не задерживается, — рассказывает Катя.
— Я обычно не фанат газированных напитков — кофе или чай для меня предпочтительнее. Но этот лимонад — другое дело. Он освежающий, но не приторный, и отлично подходит, когда хочется чего-то легкого и натурального, — говорит Катя, доставая бутылку из холодильника.
— Если в доме пахнет шакшукой, значит сегодня выходной. Можно остановиться, замедлиться, выключить режим сделок и задач, — говорит Игорь, неспешно размешивая томатную заправку на сковороде.
Это единственный лимонад, который девушка действительно допивает до конца. Не приторный, без горечи, со вкусом. Иногда Катя берет его после прогулки или просто, чтобы было что-то приятное в холодильнике.
— Для меня этот лимонад — не просто напиток. Это маленькое напоминание о том, что я в ресурсе и не забыла о себе. Хотя я обычно не пью газированные напитки, этот стал исключением. И что интересно, этот лимонад — единственный напиток, который нравится в нашей семье сразу трем поколениям. Бабушка, мама и я — все по-разному его воспринимаем, но нам всем он одинаково приятен, — говорит Катя.
— Шакшука — это мой способ замедлиться. Без сложных рецептов и лишней суеты. Пока она готовится, я не думаю о работе. Я за столом, с семьёй, я не смотрю в телефон.
легко найти не только лимонад или торт, но и что-то, что станет частью вашейжизни. Зелень и фермерские яйца для шакшуки, орехи и натуральные сладости для кофе-брейка, растительное молоко и продукты «на случай, когда хочется уюта» — всё это мы нашли не в рекламе, а на собственных кухнях.
Она наткнулась на него случайно — во время очередной акции с персональной скидкой. «Цена была сильно ниже ресторанной, а я как раз искала что-то вкусненькое на субботу. И не прогадала».
— Есть вещи, которые просто радуют глаз. Даже до того, как ты их съешь. Хачапури — одна из них. Всё чётко: золотая корочка, расплавленный сыр, желток посередине, — рассказывает Марина, аккуратно доставая из морозилки упаковку.
— Если в доме пахнет шакшукой, значит сегодня выходной. Можно остановиться, замедлиться, выключить режим сделок и задач, — говорит Игорь, неспешно размешивая томатную заправку на сковороде.
Марина готовит по инструкции, но с дополнениями: сначала даёт хачапури полежать при комнатной температуре — минут 20, потом смазывает края белком, а желток вбивает в центр уже почти в самом конце. Обязательно формирует лунку в сыре, чтобы яичко осталось на месте.

«Сажусь у окна, завариваю кофе, и вот оно — это состояние, ради которого ты всю неделю работала».
Для Марины хачапури — это не просто перекус. Это момент, когда можно остановиться. «Никакого шума, никаких задач, только сыр, тесто и вкус».
— Шакшука — это мой способ замедлиться. Без сложных рецептов и лишней суеты. Пока она готовится, я не думаю о работе. Я за столом, с семьёй, я не смотрю в телефон.
держите пару хачапури в морозилке на всякий случай. Это не просто еда — это момент комфорта, который всегда можно получить, когда захочется чего-то вкусненького.
Однажды перед Масленицей она решила устроить себе гастроэксперимент — попробовать все замороженные блинчики во «ВкусВилле». С маком, с клубникой, с яблоками… Но победитель определился быстро. «Блинчики со сгущёнкой — это вообще другая лига. Даже муж, который равнодушен к сладкому, ест их в два захода».
— У меня дома есть простое правило: если день был тяжёлый, я жарю блинчики. Если хороший — тоже жарю. Потому что нет такого дня, который бы они не сделали лучше", — говорит Алёна, доставая пачку из морозилки.
— Если в доме пахнет шакшукой, значит сегодня выходной. Можно остановиться, замедлиться, выключить режим сделок и задач, — говорит Игорь, неспешно размешивая томатную заправку на сковороде.
Никакой микроволновки — только сковородка. Сначала — слегка разморозить, потом — обжарить до хрустящей корочки. Снаружи — золотистый блинчик, внутри — нежная сгущёнка. Иногда  Алена ест его с чашкой молока, как в детстве. Иногда — просто на салфетке, за ноутбуком.
Для Алёны эти блинчики — про комфорт, который не требует повода. «Это не десерт. Это уверенность, что ты можешь себе позволить чуть-чуть больше, чем просто поужинать». Они всегда в морозилке — как тихий резерв на случай эмоционального аврала.
— Шакшука — это мой способ замедлиться. Без сложных рецептов и лишней суеты. Пока она готовится, я не думаю о работе. Я за столом, с семьёй, я не смотрю в телефон.
держите пару хачапури в морозилке на всякий случай. Это не просто еда — это момент комфорта, который всегда можно получить, когда захочется чего-то вкусненького.
Во ВкусВилле легко собрать набор из именно таких — любимых, проверенных, “тех самых”.
Хотите шакшуку, как у Игоря? Или блинчики «на случай усталости», как у Алёны? Всё доставят за 1−2 часа, бесплатно при любой сумме заказа.
Рината нашла его во «ВкусВилле» и сразу оценила текстуру: хруст снаружи, мягкость внутри и трещинки, как на старых книгах.

— Это как печенье из детства. Форма другая, но вкус — тот самый, — рассказывает Рината.
— Я не ем его быстро. Это не про голод. Это про то, чтобы откинуться на спинку стула, сделать глоток кофе и подумать о хорошем, — говорит Рината, доставая из ящика пачку миндального печенья.
— Если в доме пахнет шакшукой, значит сегодня выходной. Можно остановиться, замедлиться, выключить режим сделок и задач, — говорит Игорь, неспешно размешивая томатную заправку на сковороде.
Печенье — это её рабочий ритуал. Один — утром, за кофе. Один — после обеда. И один — «если день особенно насыщенный». Иногда берёт с собой в редакцию, иногда — прячет пачку дома от самой себя. Ест неторопливо, разламывая по кусочкам.
Для Ринаты миндальное печенье — пауза, которая помогает не сгореть в темпе задач. «Кажется, это просто печенье. Но иногда оно напоминает, что ты всё-таки умеешь радоваться маленьким прелестям».
— Шакшука — это мой способ замедлиться. Без сложных рецептов и лишней суеты. Пока она готовится, я не думаю о работе. Я за столом, с семьёй, я не смотрю в телефон.
держите пару хачапури в морозилке на всякий случай. Это не просто еда — это момент комфорта, который всегда можно получить, когда захочется чего-то вкусненького.
Во ВкусВилле легко собрать набор из именно таких — любимых, проверенных, “тех самых”.
Хотите шакшуку, как у Игоря? Или блинчики «на случай усталости», как у Алёны? Всё доставят за 1−2 часа, бесплатно при любой сумме заказа.