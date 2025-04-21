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В Италии мужчина умер из-за ветчины

Все случилось во время семейного обеда

pixabay

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В итальянской коммуне Сора праздничное застолье по случаю Пасхи обернулось трагедией для одной из семей. Как сообщает портал Today.it, происшествие случилось 20 апреля в одном из местных посёлков.

Во время семейного обеда один из мужчин, 1975 года рождения, внезапно начал задыхаться — он подавился куском ветчины. Родственники сразу же вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти — мужчину не удалось реанимировать.

Это не единственный случай с трагическим исходом из-за еды. Ранее в Красноярском крае погибла 36-летняя женщина во время конкурса на скорость по поеданию блинов. В стремлении одержать победу она ела слишком быстро, практически не пережёвывая. В какой-то момент участница начала задыхаться и потеряла сознание. Спасти её также не удалось, пишет Газета.ру.

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