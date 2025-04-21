Мэр Нижнекамска Муллин может покинуть пост

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил о своём решении покинуть пост главы города, как передаёт Telegram-канал «Нижнекамск Новости». По неподтвержденной информации, он озвучил это решение 21 апреля на мероприятии, посвящённом Дню местного самоуправления.

Официальные подробности о его уходе, вероятно, будут озвучены на предстоящей сессии, которая состоится в среду. Муллин занимал пост мэра более трёх лет.

На момент отставки градоначальнику 47 лет, он родился в Муслюмово. После школы Муллин поступил в Казанский государственный медицинский университет, став санитарным врачом, а позже возглавил Муслюмовскую ЦРБ.

В 29 лет он переехал в Нижнекамск, где занял пост главного санитарного врача города и района, а позже стал заместителем главы Нижнекамского района РТ. Напомним, в октябре 2024 года ходили слухи, что Муллин может получить важную должность в сфере здравоохранения, пишет inkazan.ru.