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Вода в океанах близится к фиолетовому цвету из-за изменения климата

Сегодня похожие условия наблюдаются в водах у Ио

pixabay

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Японские учёные выяснили, как может измениться цвет океанических вод в будущем. Исследование проводилось в районе острова Ио, расположенного в Тихом океане. Сейчас вода вокруг этого вулканического острова имеет характерный зелёный оттенок, который связан с присутствием окисленного железа.

Специалисты считают, что в далёком прошлом — в Архейскую эру, более 2,5 миллиардов лет назад — океаны могли иметь похожий цвет. В то время на Земле практически не было кислорода, но было много железа, поступающего из горных пород и с дна вулканов. Компьютерное моделирование показало: чем выше содержание таких частиц, тем насыщеннее зелёный цвет воды.

Сегодня похожие условия наблюдаются в водах у Ио, где из-за вулканической активности в океан попадает множество минералов. Здесь же активно растут древние сине-зелёные водоросли, появившиеся ещё в эпоху Архея. Учёные заметили, что они особенно хорошо развиваются в воде, где лучше проходит зелёный свет.

Согласно прогнозам, со временем, по мере старения Солнца и климатических изменений, окраска океанов может претерпеть серьёзные изменения. Один из возможных вариантов — появление фиолетового оттенка, если начнут массово размножаться пурпурные серные бактерии. А при активном разрушении горных пород на суше в воду попадёт больше окисленного железа, что может сделать океан кроваво-красным.

Хотя такие сценарии пока находятся на уровне научных предположений, специалисты убеждены: изменения в цвете океанических вод неизбежны, пишет Кулик со ссылкой на Russian Traveler.

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