В Казани будет ограничено движение по улице Ульянова-Ленина

В Казани временно закроют движение транспорта по улице Ульянова-Ленина. Ограничение связано с плановыми работами на тепловых сетях.

Как сообщили в городском комитете по внешнему благоустройству, с 22:00 25 апреля до 6:00 26 апреля будет полностью перекрыт отрезок дороги от дома №57/2 до дома №50.

Ранее мы писали о том, что в РТ хотят запретить открытую выкладку алкоголя в магазинах.