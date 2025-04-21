Новости Казани
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В Казани будет ограничено движение по улице Ульянова-Ленина

Ограничение связано с плановыми работами на теп...

Екатерина Елисеева

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В Казани временно закроют движение транспорта по улице Ульянова-Ленина. Ограничение связано с плановыми работами на тепловых сетях.

Как сообщили в городском комитете по внешнему благоустройству, с 22:00 25 апреля до 6:00 26 апреля будет полностью перекрыт отрезок дороги от дома №57/2 до дома №50.

Ранее мы писали о том, что в РТ хотят запретить открытую выкладку алкоголя в магазинах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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