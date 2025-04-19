Ирина Волынец предложила ввести обязательную медиацию для разводящихся семей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, Ирина Волынец, предложила внедрить обязательную медиацию для семей, находящихся в процессе развода, на законодательном уровне.

Как объяснила Волынец, её предложение заключается в том, чтобы, если супруги с детьми не могут прийти к согласию до развода, медиация становилась обязательной частью этого процесса. Это означает привлечение независимого посредника, который поможет сторонам разрешить конфликт.

Также она отметила, что в Татарстане успешно функционирует программа «Школа осознанного родительства», которая помогает улучшить отношения не только между родителями и детьми, но и между супругами. В рамках программы родители бесплатно обучаются коммуникации как с детьми, так и между собой. Обучение проводится очно.

Волынец добавила, что программа активно развивается, и уже более тысячи школ подключились к её реализации. Она также подчеркнула, что более 90% участников программы сообщают об улучшении отношений как с детьми, так и друг с другом.

Омбудсмен уточнила, что к программе могут присоединяться все школы, и те, кто ещё не подключился, могут сделать это в любое время. Волынец заверила, что работа в этом направлении продолжается, пишет «Татар-информ».