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У жительницы Казани забрали 9-летнюю дочь-маугли

К изъятию ребенка социальные службы подготовили...

pixabay

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Сотрудники Авиастроительного районного отдела УФССП по Татарстану прибыли по месту проживания женщины-должницы для исполнения решения Авиастроечного районного суда Казани. Суд постановил передать несовершеннолетнюю девочку под опеку социальных служб.

На месте мать ребёнка отказалась открывать дверь и игнорировала требования судебных приставов. Несмотря на предупреждения о возможной административной ответственности и принудительном вскрытии жилья, она продолжила сопротивление. В результате было принято решение о вскрытии входной двери.

После проникновения в квартиру женщина пыталась помешать действиям приставов. Девочка, находившаяся в одной из комнат, была изъята и передана представителям органов опеки Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

На женщину составили административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ за препятствование законным действиям должностных лиц.

К изъятию ребенка социальные службы подготовились заранее — для 9-летней девочки были закуплены одежда, продукты и вода. Несмотря на то, что она не посещала школу, специалисты отметили её высокий уровень развития. Известно, что мать нигде не работала, жила на пособия и алименты, а на улицу выводила ребёнка лишь поздно вечером.

Сейчас решается вопрос о дальнейшем устройстве девочки. После прохождения медосмотра она может быть передана бабушке по отцовской линии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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