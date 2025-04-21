У жительницы Казани забрали 9-летнюю дочь-маугли

Сотрудники Авиастроительного районного отдела УФССП по Татарстану прибыли по месту проживания женщины-должницы для исполнения решения Авиастроечного районного суда Казани. Суд постановил передать несовершеннолетнюю девочку под опеку социальных служб.

На месте мать ребёнка отказалась открывать дверь и игнорировала требования судебных приставов. Несмотря на предупреждения о возможной административной ответственности и принудительном вскрытии жилья, она продолжила сопротивление. В результате было принято решение о вскрытии входной двери.

После проникновения в квартиру женщина пыталась помешать действиям приставов. Девочка, находившаяся в одной из комнат, была изъята и передана представителям органов опеки Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

На женщину составили административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ за препятствование законным действиям должностных лиц.

К изъятию ребенка социальные службы подготовились заранее — для 9-летней девочки были закуплены одежда, продукты и вода. Несмотря на то, что она не посещала школу, специалисты отметили её высокий уровень развития. Известно, что мать нигде не работала, жила на пособия и алименты, а на улицу выводила ребёнка лишь поздно вечером.

Сейчас решается вопрос о дальнейшем устройстве девочки. После прохождения медосмотра она может быть передана бабушке по отцовской линии.