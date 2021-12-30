В суде Ново-Савиновского района Казани сегодня был оглашен приговор по делу о ловком хищении средств из "Ак Барс Банка" и московского "Реалист банка". Телефонные мошенники решились на прямой разговор с кассирами банков. Они позвонили кассирам и обманули их, попросив перевести на указанный счет 4 и 5 миллионов рублей.

Перед судом предстали двое жителей Московской области: 28-летний Дмитрий Семин, 34-летний Сергей Лапин, а также 33-летний житель Ленобласти Алексей Харитонов.

Все они до последнего отрицали, что каким-то образом причастны к мошенничеству. Да и следствие так и не выяснило точно, кто именно звонил кассирам.

В итоге всех троих признали виновными. Харитонова приговорили к 7 годам лишения свободы, Лапина и Семина - к 4 и 5 годам заключения соответственно.