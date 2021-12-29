В Набережных Челнах завтра, 30 декабря, состоятся похороны предполагаемого виновника взрыва в доме 48/20, пенсионера Владимира Рочева. Об этом сегодня рассказал мэр города Наиль Магдеев.

"Владимир Рочев здесь жил, работал, пришло время предать его земле. У него нет родственников, поэтому все будем делать силами города", - отметил градоначальник.

Мужчина скончался 1 ноября от полученных во время взрыва тяжелых ожогов. Тело его все это время находилось в бюро судебно-медицинской экспертизы в Казани.

Пытались разыскать брата Рочева, который живет в Пермском крае, но безуспешно.