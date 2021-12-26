В России зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" внутри страны, об этом накануне заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, специалисты ведут мониторинг ситуации и быстро локализуют возникающие завозные случаи заражения.

"Но есть на территории России сегодня случаи заражения штаммом "омикрон"", - цитирует его РИА Новости.

На данный момент в России подтвержден 41 случай заражения штаммом "омикрон". Больные находятся в стационаре под наблюдением врачей, 16 пациентов уже выздоровели. Также изолированы еще 300 человек, которые с ними контактировали.