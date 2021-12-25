В городе Юрга в Кемеровской области вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, с которых получают до 300-400 тысяч рублей в месяц. Деньги местным бандитам платят и сержанты, и офицеры, и даже те, кто воевал в Сирии.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлану Голуб.

"В Юрге сложилась просто катастрофическая ситуация. Из-за безнаказанности местного криминалитета, который обложил данью военнослужащих-контрактников, последние вынуждены уходить со службы. Военным угрожают, шантажируют, а порой и применяют физическую силу. Служащие боятся обращаться в правоохранительные органы и вынуждены безропотно платить дань", — рассказала Голуб.

Несколько военных не выдержали и пошли в полицию, известно, что ряд криминальных шантажистов уже удалось задержать. Но после нескольких месяцев в СИЗО лидера группировки почему-то выпустили на свободу.