В Минздраве Татарстана заявили, что пора выходить на второй круг вакцинации от коронавируса. Речь о ревакцинации, которую рекомендовано проводить через полгода после прохождения полного первого курса вакцинации.

На сегодня ревакцинировались в республике только 126 тысяч человек. Об этом сообщил накануне на пресс-конференции замминистра здравоохранения Татарстана – начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

"Данный сегмент нам необходимо будет серьезно анализировать и привлекать население к тому, чтобы доля ревакцинированных увеличилась", - подчеркнул Жаворонков.

На сегодня вакцинацию прошли 2 миллиона 275 тысяч 152 жителя Татарстана, из этого общего числа вторым компонентом привились 1 859 785 татарстанцев.