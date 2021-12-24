Республика Татарстан получит взаймы 12 миллиардов рублей на возведение систем канализации и водоснабжения, сообщает ТАСС. Заем будет выдан региону из Фонда ЖКХ. Точная сумма - 12,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина РФ.

"Была рассмотрена заявка Республики Татарстан на получение займа из Фонда ЖКХ. Региону одобрен заем в размере 12,3 млрд рублей для строительства канализационных систем и систем водоснабжения", - говорится в сообщении.

Ранее в Татарстане заявили об износе сетей водоснабжения и водоотведения до 70%, в связи с чем с 2022 года решено поднять тариф на эти услуги.