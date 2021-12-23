Коллективный иммунитет в России в настоящее время достиг 59,4 % с учетом вакцинированных и переболевших. Об этом на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Но этого явно недостаточно, считает глава государства. Чтобы победить пандемию, нужно достичь иммунитета минимум в 80%.

В ряде стран, заявил Путин, уже стоит минимальное требование к коллективному иммунитету в 95%.

Он напомнил, что в советское время способ вакцинации отличался общим и слаженным подходом, помогающим быстро побежать эпидемии:

"Шлеп-шлеп-шлеп, никто и не спрашивал никого", - сказал Путин.

В то же время глава государства признал, что ужесточение наказания для антиваксеров вряд ли даст результаты:

"Германия вот ужесточает, и что? И где результат? Нет его", - сказал Путин.