Министерство образования и науки Татарстана направило сегодня руководителям отделов и управлений образования муниципалитетов рекомендации о возможности отмены уроков в школах из-за морозной погоды, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уроки могут быть отменены в начальных классах сельских школ при -23 градусах, в начальных классах городских школ и 5–9-х классах сельских школ при -25, а также в 5–9-х классах городских школ при -27 градусах, в 10–11-х классах сельских школ при 30 градусах мороза, а в 10–11-х классах городских школ при -32 градусах", — отметили в Минобрнауки.

Минобрнауки также посоветовало приостановить перевозку школьников школьными автобусами и выезды детей за пределы населенных пунктов при температуре воздуха ниже 25 градусов.