В Татарстане внесены изменения в перечень мест и объектов, где граждане должны предъявляться QR-коды о вакцинации, перенесенном в течение полугода заболевании или медотводе. Теперь QR-код будут требовать в компьютерных клубах, интернет-клубах, в боулинге, на всех аттракционах, которые размещены в помещениях.

Такое постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Документ доступен для просмотра на официальном портале правовой информации Татарстана.

С 15 ноября QR-коды ввели в татарстанских театрах и кинотеатрах, в цирках и концертных залах. С 11 октября QR-коды действуют в заведениях общепита, в ТЦ, а с 22 ноября QR-коды стали спрашивать во всех видах общественного транспорта Татарстана.