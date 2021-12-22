В Казани накануне водитель такси избил пассажирку и волоком вытащил ее из автомобиля, сообщили "Казанские ведомости". Пострадавшая пояснила, что водитель потребовал покинуть машину и отменил заказ после того, как женщина попросила убрать детское кресло с заднего сиденья машины - оно мешало ее пожилым родителям сесть с комфортом.

Водитель отказался, девушка позвонила в службу поддержки такси. Оператор порекомендовал ей оставаться в машине до приезда другого авто, но это невероятно возмутило водителя, который буквально силой вытолкал пассажиров.

Когда пассажиры покинули авто, водитель направился к девушке и нанёс ей несколько ударов по голове.

У пострадавшей были зафиксированы гематомы на голове и ноге.