Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения санитарных норм и техрегламентов на предприятии АПК "Камский", которые выпускают "Сосновоборскую" колбасу, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки качества и безопасности продукции выявили проблемы на производстве, в лаборатории и при утилизации отходов.

В производственном отделе отсутствовала маркировка мясной продукции, а тушки животных соприкасались между собой. Кроме того, в лаборатории не было средств дезинфекции, а лабораторные отходы выбрасывали вместе с обычными коммунальными, а это запрещено. В частности, комбинат неправильно хранил биологические отходы. Так, на утилизированной бумажной упаковке и ампулах «Калия теллурит» отсутствовала дата изготовления раствора.

В итоге по результатам проверки в адрес руководителя компании внесено представление от прокуратуры об устранении нарушений.