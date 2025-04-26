CEE: арктические фьорды все хуже поглощают углерод из воздуха при потеплении
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Группа исследователей из Арктического университета Норвегии в Тромсё выявила тревожную тенденцию: по мере глобального потепления арктические фьорды могут перестать эффективно поглощать углерод из атмосферы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment (CEE).
Фьорды традиционно являются мощными поглотителями углерода благодаря деятельности фитопланктона — микроскопических водорослей, связывающих углекислый газ. Однако таяние льдов, хотя и временно усиливает рост фитопланктона за счёт увеличения доступа солнечного света, в долгосрочной перспективе оказывает негативное влияние.
"Тёплые воды становятся более слоистыми, что ограничивает поступление питательных веществ к фитопланктону. Это может снизить эффективность углеродного поглощения, несмотря на рост общей биомассы," — отметили авторы исследования.
Дополнительную угрозу несёт сокращение ледников, снабжающих фьорды минеральной талой водой. Нарушение баланса питательных веществ ставит под угрозу всю экосистему — от планктона до рыб и морских млекопитающих.
Учёные предупреждают: без срочных действий по снижению выбросов парниковых газов естественные механизмы борьбы с изменением климата могут быть необратимо нарушены.
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