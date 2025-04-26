Иммунолог рассказала, грозит ли России эпидемия холеры из-за завозного случая

Вспышка холеры в России из-за завозного случая маловероятна благодаря доступу к чистой воде. Об этом заявила врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

"В нынешних условиях, когда у нас есть доступ к чистой воде, в России вспышки не будет. Индия — страна, где до сих пор низкий уровень социальных условий. Это не редкость для Индии. В России распространения не будет," — подчеркнула специалист.

Ирина Ярцева пояснила, что холера передаётся фекально-оральным путём — через заражённые продукты питания и воду. По её словам, избежать заражения можно при соблюдении базовых правил гигиены, пишет RT.