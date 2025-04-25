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В Казани мужчина насмерть избил соседа за замечание у подъезда

На улице Зорге в Казани пожилой мужчина убил со...

кадр из видео "Казань на максималках"

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В Казани на улице Зорге произошёл конфликт между соседями, который закончился смертельным исходом.

Как сообщают местные Telegram-каналы, включая Mash Iptash, всё началось с того, что молодой мужчина сделал замечание пожилому прохожему, который помочился у подъезда жилого дома. Мужчина в возрасте заявил, что не может дотерпеть до квартиры из-за проблем со здоровьем, однако словесная перепалка быстро переросла в драку.

По словам очевидцев, пенсионер ударил молодого человека головой об металлическое ограждение, в результате чего последний скончался на месте происшествия.

Прохожие, ставшие свидетелями случившегося, вызвали скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть. Сам нападавший поспешил скрыться с места происшествия — по словам очевидцев, он занёс пакеты с покупками в подъезд, а затем ушёл в сторону улицы Сафиуллиной.

В настоящее время мужчину разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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