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Раис Татарстана обеспокоен ростом смертельных ДТП с мотоциклами и квадроциклами

Весной в Татарстане участились трагические ДТП...

пресс-служба раиса Татарстана

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В Татарстане этой весной значительно увеличилось количество аварий с участием мотоциклов и квадроциклов. Только за последнюю неделю произошло 12 смертельных ДТП. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на субботнем совещании.

Особое внимание глава региона уделил недавней трагедии с участием цементовоза, который протаранил три легковых автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека.

Тревожные случаи связаны и с тем, что несовершеннолетним доверяют управление квадроциклами и мотоциклами. Один из таких инцидентов закончился трагедией: в смертельное ДТП попали 12-летний мальчик и его 15-летняя сестра.

Рустам Минниханов поручил Госавтоинспекции усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности, особенно вблизи школ и жилых дворов. Он также распорядился провести профилактические рейды и создать безопасные условия для катания.

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