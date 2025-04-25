Экс-судья Верховного суда Татарстана оказался налоговым резидентом Казахстана

Бывший председатель Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов, ушедший в отставку под предлогом того, что его дети — граждане США, оказался налоговым резидентом Казахстана. Об этом сообщает Mash.

Согласно данным телеграм-канала, ИИН (индивидуальный идентификационный номер) Юсупов оформил в августе 2022 года — это необходимо для открытия счетов в зарубежных банках.

Тем временем против его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза в прошлом году было возбуждено уголовное дело — за сокрытие наличия у них второго гражданства. На самого Юсупова дело не заведено, хотя, как утверждается, глава СК России Александр Бастрыкин был в курсе ситуации.

Во время следственных действий в телефоне сына нашли переписку с иностранцами, в которой он интересовался возможностью прохождения службы в армии США. Кроме того, на его имя оформлена американская банковская карта, несмотря на то что он числится студентом казанского вуза.

В апреле этого года Квалификационная коллегия судей официально утвердила отставку Юсупова. Согласно положенным выплатам, он получит 5 миллионов рублей в качестве выходного пособия и будет получать пенсию в размере 130 тысяч рублей ежемесячно.

Уголовное дело в отношении его жены и сына передано в суд. Заседания уже идут, однако обвиняемые на них не являются. Оба находятся под подпиской о невыезде.