Медиевист Кессель нашел утерянный фрагмент 1750-летней Библии

Историк Григорий Кессель из Австрийской академии наук нашел забытый фрагмент Евангелия от Матфея в древней рукописи, возраст которой составляет около 1750 лет. Открытие сделано в рамках международного проекта «Синайские палимпсесты», направленного на восстановление утраченных текстов.

В средние века из-за острой нехватки письменных материалов кожаные страницы часто очищали и переписывали заново. Однако с помощью современной технологии флуоресцентного освещения ученым удалось восстановить скрытые слои текста на 74 рукописях, хранящихся в Ватиканской библиотеке. Одной из них оказался древний перевод Синайского кодекса — одного из старейших текстов Библии, созданного в III веке и переписанного в XII веке.

Восстановленный фрагмент Евангелия от Матфея оказался богаче по содержанию, чем известные греческие версии. Так, в древнем переводе уточняется:

«Ученики стали собирать зерно, растирать его в руках своих и есть»,

в то время как в позднейших текстах упоминается лишь срывание колосьев.

Находка доказывает, что в первые века христианства существовали различные варианты изложения событий из жизни Иисуса, и текстовые традиции еще не были окончательно закреплены, пишет Медиа Поток.