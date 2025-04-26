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В Казани 26 апреля почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

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В Казани 26 апреля состоялся митинг в память о героях-ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мероприятие прошло у мемориального комплекса в сквере на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана в рамках 39-й годовщины трагедии.

В церемонии возложения цветов приняли участие представители МЧС Татарстана, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, мэрии Казани и общественных организаций. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, а почетный караул возложил корзину красных роз к подножию мемориала.

В ликвидации последствий аварии участвовали более миллиона советских граждан, в том числе свыше 3,5 тысяч жителей Татарстана. Крупные промышленные предприятия республики, такие как КамАЗ, Казанский вертолетный завод и КАПО им. Горбунова, сыграли важную роль, направив сотни своих специалистов для работы в зоне катастрофы.

Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, привела к разрушению активной зоны реактора и масштабному радиоактивному загрязнению. Пострадала территория площадью 150 тысяч квадратных километров в 11 областях Беларуси, России и Украины. Около 17 миллионов человек оказались в зоне воздействия, а общее число пострадавших оценивается более чем в 9 миллионов человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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