Эксперты объяснили, почему смартфоны теряют заряд даже с выключенным экраном

Пользователи Android-устройств всё чаще замечают, что батарея разряжается даже при выключенном экране. Как выяснили специалисты, причина кроется в скрытых фоновых процессах, которые работают незаметно для владельцев.

Подобные службы часто не отображаются в списке приложений и маскируются в разделе статистики батареи. Более того, производители устройств иногда скрывают такие процессы под видом системных задач, что затрудняет их обнаружение.

Чтобы найти истинных виновников быстрой разрядки, эксперты рекомендуют открыть «Настройки», перейти в «Батарея» → «Использование батареи» и изучить потребление ресурсов. Для более глубокой диагностики стоит активировать режим разработчика (семь раз нажать на пункт «Номер сборки» в разделе «О телефоне») и проверить раздел «Running services», где отображаются активные службы.

Дополнительно можно использовать специальные утилиты, например BetterBatteryStats, чтобы получить расширенную информацию о скрытых процессах и их влиянии на энергопотребление.

Чтобы продлить срок автономной работы, специалисты советуют:

Отключить автообновление приложений в Google Play через настройки маркетплейса.

Запретить фоновую активность службы «Device Health Services» в разделе «Настройки» → «Приложения» → «Системные».

Отключить отправку данных в разделе «Настройки» → «Google» → «Использование и диагностика».

Ограничить фоновую работу наиболее энергозатратных приложений через настройки батареи.

По данным tut-news, отключение скрытых процессов помогает значительно увеличить время работы смартфона без подзарядки.