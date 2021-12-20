В минувшие выходные в электротранспорте Казани выявлены 42 пассажира, которые пытались совершить поездки, не имея QR-кода. 26 из них пытались проехать в трамваях, а 16 - попытались пробраться в метро.

По данным МУП "Метроэлектротранс", водителю троллейбуса на маршруте № 7 пришлось обращаться за помощью в полицию. Наряд он вызвал из-за пассажира, который учинил скандал: мужчина отказался платить за проезд, показывать QR-код и выходить из салона.

В итоге транспортное средство задержалось почти на час, полицейские составили на буйного пассажира административный протокол.

В Татарстане продолжает действовать система QR-кодов во всех видах общественного транспорта. Эту меру, напоминают транспортники, еще не отменяли.