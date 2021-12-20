В суде в Казани огласили часть допроса "казанского стрелка" Ильназа Галявиева. В гимназию № 175 он пошел потому, что знал внутреннюю планировку и расположение помещений, а также Ильназ хорошо знал, что в гимназии все не слишком хорошо обстоит с охраной. Такие показания он дал следователям Следкома, именно их следовать озвучила в зале суда.

"Если бы оказалось, что в гимназии есть охранник или что внутрь невозможно попасть без электронного ключа, Галявиев в гимназию не пошел бы", — сообщила представитель следственной группы по делу.

Эти показания Галявиева приобщены судом к материалам дала в части другого фигуранта - бывшего директора компании "Ваша безопасность" Сергея Иванова, сообщает "Реальное время". Его обвинили в ненадлежащем исполнении контракта по обеспечению охраны школы.