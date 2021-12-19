В центре Казани перевернутые флаги Татарстана на новогодних иллюминациях привели в правильное положение. Об этом сообщают "Вести Татарстана".

Как сообщается, уже сегодня утром положение красной и зеленой полосы на арках поменяли метами и теперь новогодняя иллюминация находится в исправном состоянии.

Напомним, накануне жители Казани пришли в состояние, близкое к состоянию шока, увидев, что на новогодних украшениях флаг Татарстана расположили в перевернутом виде, о чем вчера шумели все социальные сети. Чуть позже стало известно о том, что заказчики и не собирались изображать флаг при оформлении иллюминации. Так просто случайно получилось, но татарстанцы потребовали сменить последовательность цветов.