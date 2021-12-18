Генеральная прокуратура России и Центробанк совместно проверили работу компании "Бест Вэй", более известной как Life is Good. Ее признали финансовой пирамидой, заведено уголовное дело. Филиалы пирамиды есть и в Республике Татарстан.

Сейчас правоохранители пытаются ограничить доступ к инфоресурсам компании, чтобы не допустить привлечения в нее новых инвесторов, которые со временем станут потерпевшими. В Роскомнадзор направлено требование о блокировке сайте, оно удовлетворено, доступ ограничен.

В целях недопущения вовлечения в преступные финансовые схемы гражданам необходимо проявлять бдительность при инвестировании личных накоплений, говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры РФ.