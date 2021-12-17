Наступающим годом будет "командовать" Водяной Тигр. Он символизирует переход к чему-то принципиально новому, говорит известный астролог Тамара Глоба. Стихия Воды смягчит характер Тигра, но мощную энергетику до конца "не смоет", а потому почти всем нам стоит готовиться к существенным, порой даже судьбоносным изменениям в жизни, уверена астролог.

Большие годовые прогнозы Тамары Глобы отличаются высокой точностью, во всяком случае, прошлые годы показали, что многое из предсказанного ею сбывается в большой точностью.

В следующего году для Овна наступят перемены, которые он предсказать никак не мог, даже если у представителя знака развитая интуиция. Перемены будут стремительными, противостоять им упрямец-Овен не сможет. Радует, говорит Глоба, что перемены не будут носить негативного оттенка.

В первой половине 2022 года возможно много суеты, Овнам придется собрать в кулак всю волю, мобилизировать свое терпение и трудолюбие. Это поможет несколько упорядочить ход событий.

Вторая половина года будет более простой и гармоничной, Овны смогут отдохнуть, наслаждаясь результатами бурной деятельности в первом полугодии. Планируйте отпуск на вторую половину года.

Зима будет непростой для Овнов, многие "барашки" могут впасть в апатию, страдать от усталости. Важно не дать себе воли, не начать себя жалеть, говорит Глоба, только оптимизм, спорт, активный образ жизни помогут Овну пережить тоскливые зимние месяцы.

Телец

Тельцов Водяной Тигр уважает. Не любит, не балует, но по-человечески уважает, а потому представителям знака достанется чуть больше стабильности, чем всем остальным - больших и кардинальных перемен год не принесет. Тамара Глоба предупреждает о ряде трудностей, с которыми могут столкнуться Тельцы в 2022 году. Есть вероятность повстречаться лично с предательством и разочарованием в людях – не стоит ожидать от окружающих больше, чем они способны вам дать. Во второй половине года Тельцам стоит пройти врачей, уделить должное внимание своему здоровью, могут обостриться хронические недуги. Для отношений опасна первая половина года. Именно в первом полугодии Тельцов могут подстерегать конфликты. Астролог советует решать их сразу, не копя обиды и не откладывая личные проблемы и разговоры в долгий ящик. Телец выйдет победителем, если найдет компромиссы. Тельцам в 2022 году, вероятно, придется пересмотреть кое-что из своих ценностей и принципов. Это - к лучшему, говорит Тамара Глоба. Нет смысла продолжать мыслить, как раньше и поступать так же, но при этом рассчитывать на получение какого-то иного результата. Близнецы Близнецы получат в следующем году щедрые и заслуженные награды за все свои страдания и старания. Им будет везти почти во всем: в финансах, в личной жизни, на работе и дома. Тамара Глоба предостерегает Близнецов от лжи. Она может стать причиной осложнений в личных и дружеских отношениях: следите за поступками и словами, не провоцируйте ссоры и скандалы, не собирайте сплетни. На работе Близнецам пора вступить в борьбу за новый статус. Не бойтесь показать свой ум, осведомленность, профессиональные качества, начальство заметит и обязательно повысит или предложит новое направление. 2022 год станет для Близнецов периодом изобилия, главное, говорит Глоба, чтобы представители знака не стали транжирами. Подарки судьбы нуждаются в бережном отношении. Рак Раков 2022 год буквально заставит менять установки, принципы и ценности. Переоценка взглядов назрела, и события сложатся так, что не оставят Ракам иного выхода: придется меняться самому и менять ситуацию вокруг себя. Упрямство, нежелание отказываться от своих ошибочных установок и паттернов мышления – главные ошибки Раков, которые могут привести в 2022 году к серьезным потерям в разных сферах жизни, предупредила Тамара Глоба. Если заранее настроиться на перемены, стать гибким и готовым открыть двери любым переменам. 2022 год - не время слепо надеяться на собственную харизму, хотя Ракам она от природы дана мощная и сильная. В наступающем году такое "не прокатит". Придется прислушиваться к близким, научиться разговаривать с ними и все решать с позиции компромиссов. Лев Львы - настоящие любимчики Водяного Тигра. Им нечего бояться, год будет позитивным, Львы смогут реализовать свой потенциал. Если Лев не ленив, и ставит перед собой амбициозные цели, то ему будет способствовать невероятная удача. Цели они достигнут гораздо быстрее, чем планировали, продвигаясь вперед семимильными шагами, говорит Глоба. Судьба откроет возможности, которые позволят выйти на новый уровень развития, главное - не упустить их. Тамара Глоба предупреждает и о рисках. Если Лев будет жесток и жесток в отношениях с людьми, то Тигр отвернется от него, и в личной жизни может наступить форменная катастрофа. Лев должен пересмотреть отношения с людьми, смягчить свое царственное сердце и быть снисходительным к слабостям других. Важна и честность. Нечестные Львы рискуют заполучить большие проблемы в год Тигра - от испорченных отношений с друзьями и близкими до уголовного преследования и тюрьмы. Влюбленным Львам стоит подумать о вступлении в брак, рождении детей в 2022 году. Это время лучшим образом подходит для расширения состава семьи. Дева Для Дев наступает время бизнес-успехов. В 2022 году можно начинать свое дело, реализовывать проекты, которые дано хотели, но боялись начать. Девам Тигр поможет в делах, какими бы сложными ни казались стоящие перед представителями знака задачи. Успех будет сопутствовать Девам, которые решатся кардинально поменять жизнь: уехать в другой город, сменить профессию или место работы. Тамара Глоба призывает Дев внимательно и чутко слышать свой внутренний голос и следовать ему - Тигр будет постоянно посылать верные подсказки. А вот в личном Девам лучше не решаться на кардинальные изменения. Женатым и замужним Девам будет непросто в первой половине года, обострятся старые проблемы и конфликты. Но это - временно, стоит потерпеть, советует Глоба. Во второй половине года все успокоится. Весы