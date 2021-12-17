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Фото: ufologov.net

Будут крутые повороты судьбы: Тамара Глоба представила прогноз на 2022 год для каждого знака

17.12.2021, 06:00 22 prokazan.ru
Гороскоп от Тамары Глобы на 2022 год по знакам Зодиака
Наступающим годом будет "командовать" Водяной Тигр. Он символизирует переход к чему-то принципиально новому, говорит известный астролог Тамара Глоба. Стихия Воды смягчит характер Тигра, но мощную энергетику до конца "не смоет", а потому почти всем нам стоит готовиться к существенным, порой даже судьбоносным изменениям в жизни, уверена астролог.
 
Большие годовые прогнозы Тамары Глобы отличаются высокой точностью, во всяком случае, прошлые годы показали, что многое из предсказанного ею сбывается в большой точностью.

Овен

В следующего году для Овна наступят перемены, которые он предсказать никак не мог, даже если у представителя знака развитая интуиция. Перемены будут стремительными, противостоять им упрямец-Овен не сможет. Радует, говорит Глоба, что перемены не будут носить негативного оттенка.
 
В первой половине 2022 года возможно много суеты, Овнам придется собрать в кулак всю волю, мобилизировать свое терпение и трудолюбие. Это поможет несколько упорядочить ход событий.
 
Вторая половина года будет более простой и гармоничной, Овны смогут отдохнуть, наслаждаясь результатами бурной деятельности в первом полугодии. Планируйте отпуск на вторую половину года.
 
Зима будет непростой для Овнов, многие "барашки" могут впасть в апатию, страдать от усталости. Важно не дать себе воли, не начать себя жалеть, говорит Глоба, только оптимизм, спорт, активный образ жизни помогут Овну пережить тоскливые зимние месяцы.

Телец

Тельцов Водяной Тигр уважает. Не любит, не балует, но по-человечески уважает, а потому представителям знака достанется чуть больше стабильности, чем всем остальным - больших и кардинальных перемен год не принесет.
Тамара Глоба предупреждает о ряде трудностей, с которыми могут столкнуться Тельцы в 2022 году.
Есть вероятность повстречаться лично с предательством и разочарованием в людях – не стоит ожидать от окружающих больше, чем они способны вам дать.
 
Во второй половине года Тельцам стоит пройти врачей, уделить должное внимание своему здоровью, могут обостриться хронические недуги.
 
Для отношений опасна первая половина года. Именно в первом полугодии Тельцов могут подстерегать конфликты. Астролог советует решать их сразу, не копя обиды и не откладывая личные проблемы и разговоры в долгий ящик. Телец выйдет победителем, если найдет компромиссы.
 
Тельцам в 2022 году, вероятно, придется пересмотреть кое-что из своих ценностей и принципов. Это - к лучшему, говорит Тамара Глоба. Нет смысла продолжать мыслить, как раньше и поступать так же, но при этом рассчитывать на получение какого-то иного результата. 

Близнецы

Близнецы получат в следующем году щедрые и заслуженные награды за все свои страдания и старания. Им будет везти почти во всем: в финансах, в личной жизни, на работе и дома.
 
Тамара Глоба предостерегает Близнецов от лжи. Она может стать причиной осложнений в личных и дружеских отношениях: следите за поступками и словами, не провоцируйте ссоры и скандалы, не собирайте сплетни.
 
На работе Близнецам пора вступить в борьбу за новый статус. Не бойтесь показать свой ум, осведомленность, профессиональные качества, начальство заметит и обязательно повысит или предложит новое направление. 
 
2022 год станет для Близнецов периодом изобилия, главное, говорит Глоба, чтобы представители знака не стали транжирами. Подарки судьбы нуждаются в бережном отношении. 

Рак

Раков 2022 год буквально заставит менять установки, принципы и ценности. Переоценка взглядов назрела, и события сложатся так, что не оставят Ракам иного выхода: придется меняться самому и менять ситуацию вокруг себя.
 
Упрямство, нежелание отказываться от своих ошибочных установок и паттернов мышления – главные ошибки Раков, которые могут привести в 2022 году к серьезным потерям в разных сферах жизни, предупредила Тамара Глоба. Если заранее настроиться на перемены, стать гибким и готовым открыть двери любым переменам. 
 
2022 год - не время слепо надеяться на собственную харизму, хотя Ракам она от природы дана мощная и сильная. В наступающем году такое "не прокатит". Придется прислушиваться к близким, научиться разговаривать с ними и все решать с позиции компромиссов.

Лев

Львы - настоящие любимчики Водяного Тигра. Им нечего бояться, год будет позитивным, Львы смогут реализовать свой потенциал. Если Лев не ленив, и ставит перед собой амбициозные цели, то ему будет способствовать невероятная удача. Цели они достигнут гораздо быстрее, чем планировали, продвигаясь вперед семимильными шагами, говорит Глоба.
 
Судьба откроет возможности, которые позволят выйти на новый уровень развития, главное - не упустить их.
Тамара Глоба предупреждает и о рисках. Если Лев будет жесток и жесток в отношениях с людьми, то Тигр отвернется от него, и в личной жизни может наступить форменная катастрофа. Лев должен пересмотреть отношения с людьми, смягчить свое царственное сердце и быть снисходительным к слабостям других.
 
Важна и честность. Нечестные Львы рискуют заполучить большие проблемы в год Тигра - от испорченных отношений с друзьями и близкими до уголовного преследования и тюрьмы.
 
Влюбленным Львам стоит подумать о вступлении в брак, рождении детей в 2022 году. Это время лучшим образом подходит для расширения состава семьи.

Дева

Для Дев наступает время бизнес-успехов. В 2022 году можно начинать свое дело, реализовывать проекты, которые дано хотели, но боялись начать. Девам Тигр поможет в делах, какими бы сложными ни казались стоящие перед представителями знака задачи.
 
Успех будет сопутствовать Девам, которые решатся кардинально поменять жизнь: уехать в другой город, сменить профессию или место работы. Тамара Глоба призывает Дев внимательно и чутко слышать свой внутренний голос и следовать ему - Тигр будет постоянно посылать верные подсказки.
 
А вот в личном Девам лучше не решаться на кардинальные изменения. Женатым и замужним Девам будет непросто в первой половине года, обострятся старые проблемы и конфликты. Но это - временно, стоит потерпеть, советует Глоба.
 
Во второй половине года все успокоится.

Весы

В 2022 году у Весов все будет зависеть от трудолюбия. Если Весы деятельные, то им выпадут шансы многое сделать. Если пассивные и ленивые, то их ожидает стремительное движение вниз и регресс, предупреждает Тамара Глоба.
С первых дней года Весы почувствуют, что начался малоприятный процесс - накапливаются мелкие и дотошные нерешенные проблемы. Если все отпустить и забыть, то ситуация усугубится.
 
С января стоит настроить себя на упорный труд. Оптимизм поможет преодолеть периоды отчаяния, а поддержка близких людей придаст сил и уверенности сомневающимся Весам.
Периоды трудностей подарят Весам уникальную возможность раскрыть свой скрытый потенциал, понять, на что они способны на самом деле. Откроются новые таланты, а следом - новые возможности.
 
Энергетика Тигра сложна для Весов. И если они смогут быстро адаптироваться к ней, то за год накопят немалое количество личных достижений.

Скорпион

Скорпионы будут чувствовать себя лидерами, людьми, которые наконец-то смогли взять контроль над ситуацией. Все трудности, которые пугали в 2021 году, станут вдруг возможностями и легко решатся. В самом начале годе появится ощущение, что все наконец наладилось.
 
Тамара Глоба советует Скорпионам не расслабляться на этом этапе. Год ответственный, и ответственные Скорпионы смогут заложить в 2022 году надежную основу для счастливого будущего. А вот безответственным представителям знака такое будет не под силу, они могут наворочать столько проблем, что разгребать их будут еще несколько лет.
 
Новые знакомства и яркие впечатления ожидают Скорпионов во второй половине года. Одинокие Скорпионы с большой долей вероятности повстречают любимого и родного человека, с которым будут счастливы.

Стрелец

Стрельцов ждет год великих свершений и важных дел. Дел будет много, придется потрудиться. В суете и круговерти представителям знака не стоит позволять окружающим манипулировать собой. Придерживайтесь своих принципов, идей, ценностей, идите к цели, даже если окружающие хором твердят, что ничего не получится, советует Глоба.
 
Доверчивых Стрельцов в 2022 году могут обмануть. Будьте бдительны, особенно в первой половине года, проверяйте любую информацию, которую получаете.
 
Вторая половина года благоприятна для саморазвития, обучения, новых видов спорта и новых хобби - смело экспериментируйте.
 
В личной жизни у Стрельцов все более-менее стабильно, резких перемен не ожидается. Вряд ли одиноким Стрельцам в год Тигра удастся найти свою половинку, но масса интересных знакомств представителям знака гарантирована.

Козерог

Козерогам астролог Тамара Глоба советует в первой половине 2022 года отказаться от каких-либо крупных трат и начать уже наконец копить деньги, так как во втором полугодии они с большой долей вероятности пригодятся. Вторая половина года принесет Козерогам интересные возможности, многие из которых потребуют вложений, вот тут ваша копилка и пойдет в дело.
 
В карьере будет непросто. Вам постоянно будут бросать профессиональные вызовы. И если их принимать спокойно, без суеты, то есть шанс вырасти, а если начать терять спокойствие, то можно лишиться и того, что уже имеете.
 
От Козерогов Тигр потребует тренировки чувства такта. Нетактичным и грубым представителям знака грозят большие проблемы в личной жизни. Если же Козерог научится уступать и следить за своими словами, то отношения не только сохранятся, но и прогрессируют.

Водолей

Для  Водолеев 2022 год станет годом большого финансового прорыва. Откроются новые возможности, которые выведут Водолея на качественно новый уровень жизни.
 
Карьерный рост у Водолея возможен уже в самом начале года или в первой его половине.
 
В семье Водолея ждет понимание и гармония. Близкие будут бережно относиться к вам, недоразумения и проблемы в отношениях останутся в уходящем 2021 году. Если Водолей не пойдет на компромиссы со своим партнером, то рискует вместо гармонии заполучить затяжные конфликты.

Рыбы

Год Водяного Тигра будет благополучным для Рыб. Представителям этого знака необходимо меньше переживать и нервничать, обязательно выделять время для отдыха. Если трудиться в прежнем режиме, могут начаться проблемы со здоровьем, предупреждает Тамара Глоба.
 
Особенно счастливыми в год Тигра будут женщины-Рыбы. У них все будет получаться как бы случайно, но непременно удачно.
 
С финансами повезет тем Рыбам, которые не побоятся довериться голосу своей интуиции. Нерешительные Рыбы вряд ли уцепятся за новые возможности, а потому вряд ли изменят свое текущее состояние.
 

 

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18-летняя фигуристка погибла в автокатастрофе накануне собственной свадьбы
Чтобы привлечь рабочих на заводы в Татарстан, Минниханов поручил вернуть строительство малосемеек
Кадровый кризис: в Татарстане 70 % промышленных предприятий нуждаются в работниках
В Татарстане создано 700 мест для запуска салюта: что будет за фейерверк в неположенном месте
Привлекаем богатство в свою жизнь: как украсить новогоднюю елку, чтобы приманить к себе деньги
В Казани от осложнений коронавируса умерла известный журналист Земфира Гильмутдинова
Для ребенка из Татарстана, который находится в коме в Таиланде, собрали почти 3 миллиона
Астролог рассказал, как правильно загадать новогоднее желание, чтобы оно точно исполнилось
В МВД пояснили, как полиция намерена вскрывать автомобили без владельца
Бросила четверых детей и сбежала: 71-летняя женщина раскрыла секрет, который хранила всю жизнь
«Поле-говнище полное!»: тренер Слуцкий очень грубо высказался о поле стадиона Ак Барс Арена
Турция уже надоела?: Почему туристы из Казани для новогоднего отдыха предпочитают Египет
Помолитесь: сын звезды Ликвидации Максима Дрозда получил в драке перелом черепа и контузию мозга
Российские пенсионеры могут получить пенсии за декабрь и январь одновременно
В Татарстане скончался пассажир автобуса
В Татарстане новогодние праздники не будут отменять из-за COVID-19
Будет добрым, а главное денежным: Астролог Олег Персидский рассказал, что принесет 2022 год
Ванга предрекла распад России в 2022 году: что к этому приведет
Все закончится с первым криком петуха: Сроки окончания пандемии Covid-19 нашли в предсказаниях Ванги
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Новости РОССИИ

01:00, сегодня
Бабушка сама приняла роды и убила новорожденную внучку, напоив ребенка уксусной кислотой
00:01, сегодня
Голикова заявила, что в России выявлено уже 25 случаев омикрона
20:00, 16.12.2021
Пьяный судья угрожал полицейским после ДТП с Porsche

Профи - подготовка к впр 3 класс русский язык

19:00, 16.12.2021
Полиция поймала в городском парке спортивного тренера по айкидо, который обнажался перед детьми
14:17, 16.12.2021
Воспитатель в садике полгода била детей и закрывала их в туалете
14:05, 16.12.2021
Поклонник казанского стрелка потребовал освободить Галявиева и пригрозил взорвать метро
13:18, 16.12.2021
Помогал муж: женщина родила сыновей-близнецов прямо на парковке у торгового центра
11:57, 16.12.2021
11-летняя школьница провалилась в яму с кипятком
10:41, 16.12.2021
Муж кассирши, укравшей 23 миллиона в коробке, играл на ставках
10:29, 16.12.2021
В России разработали закон о ежегодной новогодней выплате для части населения: кому повезет?
09:23, 16.12.2021
В Питере - пить, в Казани - тем более: синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь
01:00, 16.12.2021
Таксист, зарезавший своего пассажира, пояснил, что просто хотел быстрее попасть домой
00:01, 16.12.2021
Женщина умерла от коронавируса, пока ее лечили гомеопатическим Арбидолом
15:30, 15.12.2021
Дочь заподозрили в том, что она сама сделала эвтаназию пожилой матери
15:12, 15.12.2021
Кассирша, которая вынесла из банка 23 миллиона в коробке, рассказала, что ее шантажировали
15:02, 15.12.2021
Вам помогут: воры в законе призвали не унижать жертв пыток в колониях России
14:32, 15.12.2021
Закон, который лишил Татарстан собственного президента, дойдет до Путина
10:10, 15.12.2021
Владимир Путин выступил против QR-кодов на транспорте в канун Нового года
01:00, 15.12.2021
Мужчина впал в кому на похоронах родственника и внезапно умер
19:00, 14.12.2021
Центр Гамалеи модифицировал Спутник V под штамм омикрон
15:23, 14.12.2021
Госдума приняла закон о региональной власти, оставив Минниханова без статуса президента
14:34, 14.12.2021
В МВД пояснили, как полиция намерена вскрывать автомобили без владельца
14:19, 14.12.2021
Роспотребнадзор: 11 из 16 заразившихся омикроном россиян были привиты от коронавируса
11:37, 14.12.2021
Мужчины похитили девушку после отказа выходить замуж за 15-летнего и избили ее семью
11:25, 14.12.2021
Кассирша банка, которая вынесла в коробке 23 миллиона, сама сдалась полиции
09:16, 14.12.2021
Истекавшую кровью женщину отказались госпитализировать из-за отсутствия у нее ПЦР-теста
07:00, 14.12.2021
Мужчина получил большой срок за зверское убийство коллеги кувалдой за непристойное предложение
05:00, 14.12.2021
Бывает и так: мужчина сначала помог упавшей 53-летней женщине, а потом ее изнасиловал
01:00, 14.12.2021
Шестилетний ребенок умер из-за неверного наркоза в кабинете зубного врача
12:49, 13.12.2021
Голикова: переболевшим коронавирусом неофициально теперь тоже можно получить сертификаты
11:47, 13.12.2021
Голодного студента задержала полиция за убийство бездомной собаки на мясо
10:24, 13.12.2021
Студент-второкурсник устроил акт самосожжения в лесу
10:12, 13.12.2021
В женском монастыре сработало взрывное устройство, есть пострадавшие
09:14, 13.12.2021
Помолитесь: сын звезды Ликвидации Максима Дрозда получил в драке перелом черепа и контузию мозга
08:55, 13.12.2021
Две школьницы до смерти забили взрослого мужчину дверью за 10 тысяч рублей
08:37, 13.12.2021
Госдума передумала вводить QR-коды на транспорте в стране, проект закона снимают с повестки
13:56, 10.12.2021
Подросток погиб, пытаясь разогреть машину родителей
13:20, 10.12.2021
Тело пропавшего подполковника Росгвардии обнаружили без рук и головы
12:27, 10.12.2021
Не дожил до суда: обвиняемого в нападении на восьмилетнюю девочку убили в СИЗО
08:50, 10.12.2021
Стало известно, когда начнется и как будет проводиться вакцинация подростков от коронавируса
08:37, 10.12.2021
У Минниханова нет шансов: Госдума во 2-м чтении приняла закон, который лишит его статуса президента
08:22, 10.12.2021
Российский президент Владимир Путин высказался о QR-кодах
07:00, 10.12.2021
Друг актера Алексея Панина до смерти забил экс-замминистра энергетики России Леонида Тропко
00:01, 10.12.2021
Пока хозяева искали потерянного пса, его убили и продали на мясо в кафе
20:00, 09.12.2021
Сотрудников полиции осудили за получение взятки лапшой Роллтон
19:00, 09.12.2021
Подросток с девушкой уединились в автомобиле: мальчик скончался
13:40, 09.12.2021
Мать ради хайпа в ТикТоке напоила восьмимесячного грудничка алкоголем
13:28, 09.12.2021
Ожоги 90%: пожилая женщина совершила акт самосожжения возле больницы
10:27, 09.12.2021
Первые данные следствия: стрелок в МФЦ Рязанский стрелял в поверивших в коронавирус
09:09, 09.12.2021
Кассирша вынесла из банка 23 миллиона в коробке - женщину ищут
09:01, 09.12.2021
У начальника ГИБДД - хозяина золотых унитазов - нашли еще 21 объект недвижимости
07:00, 09.12.2021
Бравая пенсионерка проводила обряд очищения и спалила целый рынок, нанеся ущерб на 52 миллиона
05:00, 09.12.2021
Трое друзей расчленили товарища лобзиком и спрятали его голову в холодильник
01:00, 09.12.2021
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски, основываясь на записях видеокамер
19:00, 08.12.2021
Вспомнить все: пожилая дама убила 91-летнего мужа за совершенные им в молодости измены
12:51, 08.12.2021
В России предлагают сделать пятницу выходным для мусульман
10:48, 08.12.2021
Глава Следкома РФ Бастрыкин возмутился числом оправдательных приговоров в Татарстане
10:29, 08.12.2021
Пьяный водитель вылетел в кювет и сбежал, бросив в машине мертвую жену
09:38, 08.12.2021
Можно будет почти все: Госдума расширяет полномочия полиции
08:27, 08.12.2021
Гнида, прививайся от ковида: россиян обидела странная реклама вакцинации от оперштаба
07:00, 08.12.2021
Бодибилдер одним ударом кулака убил развозчика воды
05:00, 08.12.2021
Мужчина с молотком и саморезами пытался прибить к брусчатке у Кремля собственные гениталии
00:01, 08.12.2021
Навальный в колонии выбрал для себя профессию швеи
20:00, 07.12.2021
Женщина пыталась утопить двухлетнего сына из-за того, что он уронил в воду мобильный телефон
19:00, 07.12.2021
Девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника, но он догнал и чуть не убил ее
10:36, 07.12.2021
Муж до смерти избил супругу в салоне такси, водитель не вступился
10:24, 07.12.2021
Ради хайпа: школьники-тиктокеры спалили баню, сарай и пытались сжечь жилой дом
07:45, 07.12.2021
33-летний работник завода задержан за изнасилование своей сестры-подростка
07:43, 07.12.2021
Мужчина зарубил топором автослесаря и тащил его до оврага, привязанным к машине
05:00, 07.12.2021
На певца Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
19:00, 06.12.2021
В России выявлены первые случаи заражения штаммом омикрон
17:38, 06.12.2021
Женщина таинственно пропала при перевозке в ковидный госпиталь, ее ищут 5 месяцев
15:36, 06.12.2021
Крик души: актриса Ксения Алферова поведала о письме жительницы Татарстана о QR-кодах
15:23, 06.12.2021
В Госдуме не поддержали поправки Госсовета РТ о сохранении должности президента Татарстана
10:32, 06.12.2021
Опасные игры: один ребенок прострелил голову другому на территории школы
10:21, 06.12.2021
Женщина со сломанной ногой пришла в травмпункт и сломала там еще и руку
09:36, 06.12.2021
С 1 марта 2022 года начнут штрафовать за обшивку и остекление балконов
05:00, 06.12.2021
Мошенники начали применять фальшивые QR-коды для обмана россиян
19:00, 05.12.2021
Российский врач заявил, что пандемия подорвала психическое здоровье миллионов людей
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
12:04, 05.12.2021
Мужчина обворовал храм, после чего разбился насмерть
10:15, 05.12.2021
Педофил дважды за неделю изнасиловал одну и ту же школьницу в метро
05:00, 05.12.2021
Труп мужчины пролежал у железной дороги полтора месяца
19:00, 04.12.2021
Мертвым найден мужчина, который привозил тело умершей матери к администрации города
15:04, 04.12.2021
Молодой ученый, привитый ЭпиВакКороной, умер после того, как принял лекарство от коронавируса
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:50, 04.12.2021
Суд не принял иск детского омбудсмена Татарстана Волынец к рэперу Джигану
09:38, 04.12.2021
Юрист рассказала, можно ли наказать соседей за слишком громкий секс
08:48, 04.12.2021
Одноногого инвалида с маленькой дочерью выселили из квартиры люди в камуфляже и масках
07:00, 04.12.2021
Сторонники вакцинации от COVID-19 потребовали раскрыть данные о прививках
05:00, 04.12.2021
Полиция задержала 11 человек после массовой драки дворников
01:00, 04.12.2021
Полицейского, изнасиловавшего 27 девушек, выпустят из колонии раньше срока
20:00, 03.12.2021
У Градского после смерти нашли неоплаченные налоги более чем на полмиллиона рублей
12:38, 03.12.2021
Подростки пытались убить родителей своей 14-летней подружки
12:12, 03.12.2021
Минздрав до конца года изменит список противопоказаний к прививке от коронавируса
10:38, 03.12.2021
Пожарный покончил с собой из-за выгорания и депрессии
09:18, 03.12.2021
У пережившей пожар певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица
08:45, 03.12.2021
Всегда сдержанный Путин ударил кулаком по столу во время доклада главы Минтруда о зарплатах
05:00, 03.12.2021
Пьяная бабушка пыталась зарезать малолетнего внука
20:00, 02.12.2021
Убивший троих пенсионер скрывался от полиции в платье
14:12, 02.12.2021
Трассу Москва-Казань подумывают продлить до Китая
10:35, 02.12.2021
Завуч сбила школьницу и вместо больницы повезла ее катать по городу
09:35, 02.12.2021
Смертность в России за последний год стала рекордной со времен ВОВ
08:59, 02.12.2021
Старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении в классе
08:21, 02.12.2021
Зависимых вычислят на глазок: новый порядок выдачи справок водителям начнет работать с 1 марта
07:00, 02.12.2021
В колонии покончил с собой Академовский маньяк Лыткин
05:00, 02.12.2021
Путин готовится сделать важные заявления 23 декабря, журналистов для освещения Кремль выберет сам
00:01, 02.12.2021
Участковый украл из квартиры умершего ветерана ВОВ боевые награды
19:00, 01.12.2021
Иммунолог сообщил, когда в России начнется пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма
13:17, 01.12.2021
Бабушка-паук сбежала от полиции по балконам после того, как пригрозила взорвать дом
12:59, 01.12.2021
Срок действия ПЦР-тестов сократят с 72 до 48 часов из-за омикрон-штамма коронавируса
11:34, 01.12.2021
Успешный бизнесмен совершил суицид прямо на глазах у бывшей возлюбленной
09:39, 01.12.2021
Трехлетняя девочка голышом выпрашивала еду и воду у доставщика в подъезде
08:28, 01.12.2021
Мужчина задохнулся без кислорода в ковидном госпитале
07:26, 01.12.2021
Челябинский аэропорт закрыли из-за ночного ЧП с самолетом из Казани с 32 пассажирами
07:00, 30.11.2021
Российские власти решили не использовать слово «QR-код» из-за негатива граждан
06:00, 30.11.2021
Искусственный разум займется анализом психики россиян по социальным сетям
01:00, 30.11.2021
Попросила прохожих вызвать скорую: школьницу госпитализировали после изнасилования педофилом
20:00, 29.11.2021
В Кремле рассказали о дальнейших мерах по штамму коронавируса Омикрон
19:00, 29.11.2021
Певец Элвин Грей снялся в новогодней комедии «Елки-8»
11:40, 29.11.2021
Охранявший осужденного полицейский спросонья ранил себя и выстрелил в коллегу
09:24, 29.11.2021
Мужчину и молодую девушку нашли убитыми в закрытой квартире
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
Губа разбита, глаз выдавлен: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью