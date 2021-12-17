Введенные в Татарстане суровые антиковидные меры помогли снизить заболеваемость COVID-19. Об этом накануне заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева во время прямого эфира в "Инстаграме".

"Я хотела бы поблагодарить всех наших замечательных жителей республики, которые [привились от коронавируса]. Сегодня неплохой результат по вакцинации в ряде муниципальных районов. Заболевших все меньше и меньше, и те меры, которые работали и работают на территории республики, в Российской Федерации, дают о себе знать", — заявила Фазлеева.

Она отметила, что не все татарстанцы воспринимают позитивно существующие ограничения, и это подтверждают социальные опросы.

Напомним, по состоянию на 16 декабря в РТ зарегистрировали 146 новых случаев COVID-19. Днем ранее был зафиксирован 161 эпизод. Снижение продолжается.