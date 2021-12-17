В Нижнем Новгороде местный житель жестоко расправился с женой во время прямой трансляции, а потом покончил с собой. На кадрах, которые нельзя опубликовать по этическим соображениям, окровавленная женщина просит у мучителя пощады. Но тот говорит, что она уже и так калека, ведь он минутой ранее прострелил жене живот, колено, бедро.

В Следкоме рассказали, что стрелял 20-летний нижегородец из незарегистрированного оружия. С его же помощью он покончил с собой. А вот жена его выжила и действительно стала инвалидом. Она прикована к инвалидному креслу.

Сейчас женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с родственников мужа средства на лечение.