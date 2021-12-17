Казань получила отсрочку на выплату долга за построенные и отремонтированные к Универсиаде дороги. Депутаты Казанской гордумы на сессии накануне, 16 декабря, поддержали данное решение, пишет "Ъ - Казань".

По условиям обновленного договора, Казань до 2025 года должна начать выплачивать по 2,5 миллиарда рублей ежегодно. Таким образом, Казань с долгами за Универсиаду расплатится к 2034 году.

Такую же по времени отсрочку получил и Татарстан, который должен гасить задолженности по бюджетным кредитам, которые выдавались республике на подготовку к Универсиаде.

Казань должна за Универсиаду почти 30 миллиардов рублей.