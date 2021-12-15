Многодетную мать из Набережных Челнов Агину Алтынбаеву отпустили из психиатрической больницы в Казани, где она повела 27 дней, проходя экспертизу на вменяемость. Ее признали вменяемой, списав странности в поведении женщины на особенности ее характера.

На экспертизу Алтынбаеву отправил суд, поскольку женщина неоднократно устраивала скандалы масштабом на всю страну: сажала за руль маленького ребенка на большой скорости, пыталась продать свою почку, подбрасывала соседям гроб с фотографией их ребенка. В последнее время Алтынбаева стала активисткой против антиковидных мер и вакцинации от коронавируса.

Агина отметила, что в "психушке вообще кайф", что ее хорошо кормили и она смогла отлично отдохнуть за время, проведенное в лечебнице.

Первым делом после освобождения Агина поехала в Минобразования просить компы для обучения детей. Потом она собирается в челнинский санаторий — забирать старших детей, и в дом ребёнка — за младшим сыном, сообщает Mash Iptash.