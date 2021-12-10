Бывшего первого замминистра энергетики России Леонида Тропко до смерти забили у подъезда элитного жилого дома в Москве. Об этом сообщает "МК".

Подозреваемым оказался близкий друг актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина - 31-летний Глеб Нейжмак-Иорданский (на фото). В узких кругах подозреваемый известен под кличкой Люцифер. Он снимает квартиру этажом выше бывшего замминистра в этом же доме.

По предварительной информации, между бывшим чиновником и его соседом сверху возник конфликт из-за двери: сосед сверху прислонил к двери камень, чтобы она не закрывалась, а Тропко отметил, что так электроника двери может сломаться.

Вечером того же дня на выходе из подъезда на Тропко напали и избили. Бывшего замминистра госпитализировали с травмами головы и переломом глазницы. Он умер в больнице.

Инцидент попал на видеокамеру, по которой и распознали злоумышленника.