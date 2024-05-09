Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Чиновница Ирина Волынец резко раскритиковала телесные наказания школьников

Чиновница рассказала, что если педагог начнет бить детей, то он однозначно становится профнепригодным

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец раскритиковала телесные наказания учеников. Об этом рассказали в пресс-центре НСН.

Чиновница рассказала, что если педагог начнет бить детей, то он однозначно становится профнепригодным и должен уйти из школы немедленно. Низкая заработная плата, переработки, провокации со стороны детей все равно не являются уважительными причинами для того, чтобы закрыть на избиение глаза, пишет «Вечерняя Казань».

Ранее мы писали о том, что в Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Интересное в Казани

22 часа назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»

дезинсекционная обработка от вшей клопов

Новости Казани

час назад

В Казани 50-летнюю пенсионерку насиловали 5 часов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

цена наклейки обоев за квадратный метр в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

«Измена и предательство»: Нюша разошлась с бизнесменом из Казани

Новости Казани

день назад

Казанские хирурги спасли жизнь девушке с редким заболеванием

Новости Татарстана

день назад

Из Казани до Нижнего Новгорода запустят метеоры

Новости Татарстана

23 часа назад

Бюджетников РТ ждет повышение окладов

Новости Казани

день назад

В Казани 9-балльные пробки
Новости Казани
2 часа назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Татарстана

2 часа назад

В Менделеевске лихач на «Ладе» опрокинулся на крышу

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

Новости Татарстана

2 часа назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал, когда в Татарстан вернется тепло

Новости Татарстана

11 часов назад

В РТ в День Победы ожидается до -5
Движение транспорта возле пр. Ямашева в Казани ограничат с 29 июня по 1 июля
Новости Казани
3 минуты назад

Движение транспорта возле пр. Ямашева в Казани ограничат с 29 июня по 1 июля

Новости Татарстана

11 часов назад

Алина Загитова посетила матч УНИКС – «Локомотив-Кубань» в Казани

Новости Казани

13 часов назад

В Казани запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Новости Татарстана

14 часов назад

Певица Чижевская передумала разводиться с приемным сыном
Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
Интересное в Казани
6 дней назад

Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
Чиновница Ирина Волынец резко раскритиковала телесные наказания школьников
Новости Татарстана
13 минут назад

Чиновница Ирина Волынец резко раскритиковала телесные наказания школьников