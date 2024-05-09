Чиновница Ирина Волынец резко раскритиковала телесные наказания школьников

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец раскритиковала телесные наказания учеников. Об этом рассказали в пресс-центре НСН.

Чиновница рассказала, что если педагог начнет бить детей, то он однозначно становится профнепригодным и должен уйти из школы немедленно. Низкая заработная плата, переработки, провокации со стороны детей все равно не являются уважительными причинами для того, чтобы закрыть на избиение глаза, пишет «Вечерняя Казань».

Ранее мы писали о том, что в Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь».