Алина Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала Единой лиги

Фигуристка Алина Загитова из Татарстана выложила ролик с баскетбольного матча полуфинала серии плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом из Казани и «Локомотивом-Кубань», который состоялся 8 мая 2024 года. Игра завершилась со счётом 84:71 в пользу клуба из Краснодара, пишет Чемпион.

Напомним, Алина Загитова - единственная фигуристкой в истории РФ и вторая в мире, которой удалось завоевать все титулы в фигурном катании на взрослом и юниорском уровнях. В 2017 году девушка одержала в финале Гран-при, в 2018 году она стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и РФ, а в 2019 году фигуристка получила звание - чемпионка мира. В 2024 году Алина заявила о приостановке своей карьеры.

Алина Загитова опубликовала фото в платке из мечети в Казани.