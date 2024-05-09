Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Движение транспорта возле пр. Ямашева в Казани ограничат с 29 июня по 1 июля

Причина - проведение работ по ремонту тепловода

Мэрия Казани

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В Казани специалисты на время ограничат движение любого транспорта на участке около пр. Ямашева. Причина - проведение работ по ремонту тепловода. Об этом рассказали в мэрии города.

В комитете внешнего благоустройства Казани сообщили, что в период с 29 июня по 1 июля будет закрыт проезд на участке от улицы Мусина до улицы Фатыха Амирхана в районе здания №48 по проспекту Ямашева.

Ранее мы писали о том, что в Казани запустят дополнительные автобусы до кладбищ.

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