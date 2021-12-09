В Уфе у здания железнодорожной больницы загорелась женщина. Предполагается, что она совершила акт самосожжения. Потушили бедную пенсионерку сотрудники медицинского учреждения, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Башкортостану.

Инженер больницы, который первым бросился спасать женщину, рассказал, что пенсионерка кричала, что она больше не хочет жить.

Пострадавшей женщине 64 года, у нее термические ожоги второй степени тяжести на площади около 90%. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

В больнице утверждают, что женщина не была ни пациенткой, ни сотрудницей больницы, а потому удивлены тем, что она выбрала в качестве места самосожжения именно это медицинское учреждение.