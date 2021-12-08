В Татарстане впервые за последний месяц за сутки выявили менее двухсот новых инфицированных коронавирусом. За сутки зарегистрировано 193 новых больных.

По состоянию на 8 декабря 2021 года, по данным оперштаба, с начала пандемии зарегистрировано 39 850 случаев заражения COVID-19. За весь период выздоровели 33 110 человек, в том числе 246 - за минувшие сутки.

Из 193 новых случаев завозной характер носит один случай, остальные - контактные. В больницы доставили 59 человек, 134 татарстанца получают амбулаторное лечение на дому.

В Казани за сутки подтверждено 98 случаев, 32 – в Набережных Челнах, 15 – в Зеленодольском районе РТ, 11 – в Нижнекамском, по четыре – в Актанышском, Атнинском и Заинском, по 3 – в Рыбно-Слободском и Сабинском, по 2 – в Арском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Менделеевском, Мензелинском и Тукаевском, по одному – в Бугульминском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском и Муслюмовском районах.