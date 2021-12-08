В Советский районный суд Казани доставлена Алена Епанешникова – мать, которая издевалась над маленькой дочкой. Суд должен избрать для нее меру пресечения.

Доставили мать, о зверствах которой узнала накануне вся Россия, под конвоем, общаться с прессой она не захотела, закрывала лицо капюшоном куртки, сообщает ИА "Татар-Информ".

Известно, что следователи возбудили два уголовных дела и ходатайствуют об аресте Епанешниковой. Напомним, 31-летняя женщина издевалась на полуторагодовалой дочкой, била ее, держала на морозе и все снимала на видео, чтобы отослать мужу, который собирался уйти из семьи.

Спасти девочку удалось благодаря бабушке, которой по ошибке попало шокирующее видео. Она и забила тревогу. Ребенок сейчас находится в медицинском учреждении.