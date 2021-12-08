На Красной площади в Москве задержали полуголого мужчину, пытавшегося прибить свои половые органы к брусчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Полицейские передали бунтаря сотрудникам скорой психиатрической помощи.

"При себе у него нашли молоток и саморезы", — сказал собеседник агентства.

На задержанного 1997 года рождения составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф до 2,5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее подобное проделывал скандальный акционист Петр Павленский. Он зашивал себе рот, голым обматывался колючей проволокой и прибивал половые органы к брусчатке на Красной площади, отрезал мочку уха, подпалил дверь здания ФСБ.