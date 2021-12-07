В Москве девушка прыгнула из окна с высоты четвертого этажа, спасаясь от насильника, но тот попытался догнать и убить ее. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, после чего та, ища спасения, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить девушку, нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы быстро вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.