31-летняя Алёна Епанешникова решила обратиться к общественности после того, как ее забрали в полиции. В отделе полиции "Азино-2" были сняты кадры, которые распространил республиканский Следком. На них мать-садистка, пинавшая голого полуторагодовалого ребенка, морозившая дочку на балконе, обзывавшая "подопытным кроликом" и все ради того, чтобы отомстить мужу, для которого она и снимала измывательства на видео, заявила, что раскаивается.

"Я раскаиваюсь. Я совершила страшное преступление против своего ребенка. Готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всей общественности, у всех, кто меня знает".

В отношении женщины возбуждены два дела - по статье "Истязание" и по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Расследование взято на личный контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.