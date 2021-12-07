В Казани жестоко зарезали 43-летнюю бездомную женщину. Подозрения пали на ее возлюбленного - тоже бездомного жителя столицы Татарстана. По данным республиканского Следкома, женщина с колото-резаными ранами была найдена еще живой, ее доставили в больницу, но спасти ее врачи не смогли.

Следствие полагает, что с женщиной жестоко расправился 57-летний мужчина, с которым они проживали вместе в заброшенном доме на улице Поселковой.

Накануне трагического вечера оба выпивали, а потом женщина ненадолго ушла по делам. Когда вернулась, ее любимый мужчины вдруг затеял ссору, заявив, что женщина ему изменяет.

В ходе конфликта она закрыла ревнивца в туалете, но ему удалось выломать дверь. Мужчина напал на сожительницу с заостренной металлической пластиной и исполосовал её по всему телу.

Посмотрев на свои "труды", мужчина вызвал скорую. Сейчас возбуждено дело об убийстве, следователи обратятся в суд, чтобы заключить подозреваемого под стражу.