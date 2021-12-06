В Кургане медики и родственники не могут найти потерянную при перевозке в ковидную больницу пациентку. Пенсионерку перевозили на скорой помощи в "красную зону". Но в госпитале 86-летняя бабушка так и не появилась, полиция и родные ищут ее уже 5 месяцев, сообщает URA.RU.

Пенсионерка оказалась в больнице скорой помощи после падения и инсульта. Потом у нее нашли коронавирус и повезли в горбольницу №2.

"Нас не предупредили, что бабулю переводят. Повезли ее вечером 19 июля. Мы на следующий день стали звонить, искать, оказалось, что во второй горбольнице она не значится, но знаем точно, что ее туда увезли на скорой. Последний раз, когда общались, она была спокойна и хорошо себя чувствовала", — рассказала внучка пропавшей.

Выяснилось, что бабушку доставили в приемный покой ковидария, но оттуда она куда-то ушла. Никто из медиков почему-то ее не остановил.

Вместе волонтерами поискового отряда родственники обыскали всю округу. Запеленговали телефон, сигнал которого оборвался в Рябково. Проверили местную речку, но нигде не нашли больную старушку. Поиски продолжаются.